مانشستر يونايتد يتوقع إيرادات سنوية قياسية

رفع مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم الثلاثاء توقعات ايراداته السنوية ورقم أعماله التي ستبلغ رقماً قياسياً بعد ربع العام المالي الممتد من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس والذي شهد خسائر ناجمة عن التضخم في الأجور.

وقال النادي الإنجليزي في بيان أنه يتوقع أن يحقق ربحاً سنوياً بين 185 و190 مليون جنيه استرليني (من 218 إلى 230 مليون يورو)، بينما كان يعول في شباط/فبراير على نحو 170 إلى 180 مليون جنيه أسترليني.

ورفع المسؤولون في النادي رقم الأعمال الذي قد يتراوح بين 560 و570 مليون جنيه إسترليني للعام المالي الممتد من الأول من تموز/يوليو 2016 إلى 30 حزيران/يونيو 2017، بينما كانت التوقعات الأولية بين 630 و540 مليون جنيه.

وتشكل هذا التوقعات رقماً قياسياً بالنسبة إلى مانشستر يونايتد رغم أنه لم يشارك في دوري أبطال أوروبا واكتفى باللعب في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث سيخوض النهائي ضد أياكس أمستردام الهولندي في 24 ايار/مايو في ستوكهولم.

وإضافة إلى ذلك، فاز رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بكأس رابطة الأندية الإنجلزية المحترفة.

وفي الربع الثالث للعام المالي (من يناير إلى مارس)، صعد رقم أعمال النادي بنسبة 3,1% ووصل إلى 127,2 مليون جنيه بفضل ارتفاع حقوق النقل التلفزيوني مع بدء تطبيق الاتفاق الهائل الموقع بين الدوري الإنجليزي وناقلي المباريات.

لكن النفقات قفزت بنسبة مماثلة في نفس الفترة لتصل إلى 130 مليون جنيه، كما هبطت الأرباح التشغيلية للنادي بنسبة الثلث إلى 30 مليوناً مع عجز صاف وصل إلى 3,8 ملايين جنيه إسترليني مقابل ربح صاف وصل إلى 14 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.