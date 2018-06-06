مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرتغالي دالوت

وأعرب النادي الإنكليزي في بيان عبر موقعه الالكتروني عن "سروره لإعلان التعاقد مع دييغو دالوت من نادي بورتو في عقد يمتد لخمسة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي".

وأكد بورتو في بيان الصفقة، موضحا أن قيمتها بلغت 22 مليون يورو.

ونقل بيان النادي الإنكليزي عن اللاعب (19 عاما) القادر على شغل مركزي الظهير الأمين أو الأيسر، أن "الانضمام إلى مانشستر يونايتد هو فرصة لا تصدق. نشأت في أكاديمية بورتو وأنا ممتن لكل ما قاموا به من أجلي، لكن الانتقال إلى أعظم ناد في العالم هو أمر لا يمكن أن أرفضه".

أضاف "أتطلع للعمل مع مدرب ناجح مثل جوزيه مورينيو والتعلم منه واللعب إلى جانب لاعبين رائعين في الفريق".

في المقابل وصف مورينيو دالوت بأنه "مدافع موهوب جدا يملك كل المواصفات لكي يصبح بسرعة لاعبا رائعا في صفوف الفريق".

وتابع "يملك كل ميزات الظهير: القوة البدنية، الذكاء التكتيكي والمهارات الفنية مع عقلية أكاديمية بورتو التي تساعد اللاعبين على اكتساب النضوج الذي يحتاجونه لمسيرة احترافية (...) في فئته العمرية هو أفضل ظهير في أوروبا ونعتقد جميعنا بأنه يملك مستقبلا باهرا في صفوف مانشستر يونايتد".

والصفقة هي الثانية لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع بعد توصله الى اتفاق لضم البرازيلي الدولي فريد من شاختار داونيتسك الاوكراني.

ويسعى يونايتد إلى تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل بعدما خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم، وأنهاه في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري.