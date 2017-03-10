مانشستر يونايتد مهتم بميرتنز

ولم يمدد ميرتنز (29 عاماً) عقده الذي ينتهي عام 2018 مع نابولي.

وأشارت الصحيفة الايطالية إلى أن ميرتنز التقى هذا الأسبوع ممثلين عن النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الانكليزي لكرة القدم، وذلك لمدة ساعتين في ردهة أحد الفنادق في نابولي.

وتألق ميرتنز هذا الموسم بشكل لافت مع نابولي، خصوصاً بعد اصابة المهاجم البولندي اركاديوش ميليك مطلع الموسم.

وسجل ميرتنز 23 هدفاً في 34 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات.

وحمل ميرتنز (11 هدفاً في 55 مباراة دولية) ألوان أندية أغوف أبلدورن واوتريخت وايندهوفن الهولندية قبل انتقاله إلى نابولي عام 2013.

وتراجعت نتائج مانشستر يونايتد في السنوات الماضية بعد اعتزال مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون، وهو يحتل راهناً المركز السادس في البرمير ليغ بفارق 17 نقطة عن تشيلسي المتصدر قبل 12 مرحلة على انتهاء الموسم، وبالتالي فقد منطقياً الأمل باحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013.