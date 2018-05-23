مانشستر يونايتد الأكثر قيمة بين أندية كرة القدم

وبحسب الدراسة، زادت قيمة "الشياطين الحمر" بنسبة خمسة بالمئة عما كانت عليه في العام 2017، لتصل الى 3,2 مليار يورو، متقدماً على ريال الثاني (2,9 مليار يورو) وبرشلونة الثالث (2,8 مليار يورو).

وأوضح رئيس قسم الاستشارة في قطاع الرياضة في الشركة جاك بوسوغ "نحتسب أصول كل ناد، إذا كان يملك ملعباً على سبيل المثال، قيمة اللاعبين، لكن أيضاً قيمة العلامة التجارية أو الصورة من ناحية العقود الاعلانية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن بين الـ 32 نادي التي تم تقييمها، حل بايرن ميونيخ الألماني رابعاً بقيمة 2,55 مليار يورو، ويوفنتوس الإيطالي تاسعاً (1,3 مليار يورو)، في حين حل باريس سان جرمان في المركز الحادي عشر بقيمة 1,14 مليار يورو.

وفي المجموع، بلغت القيمة المالية للأندية التي شملتها الدراسة، 32,5 مليار يورو، بزيادة قدرها تسعة بالمئة عن العام 2017.

