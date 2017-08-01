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AFP

مانشستر سيتي يعير 3 واعدين لخيرونا الإسباني

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أعار مانشستر سيتي الإنكليزي 3 لاعبين واعدين إلى خيرونا الصاعد حديثاً إلى الدوري الإسباني بحسب ما أعلنه الأخير اليوم الثلاثاء.

واختار النادي الإنكليزي لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز (19 عاماً) والجناح الكولومبي مارلوس مورينيو (20 عاماً) ولاعب الوسط الإسباني أليكس غارسيا (20 عاماً) للالتحاق بصفوف خيرونا.

وكان النادي الكاتالوني أعلن الاثنين أنه سيحصل على خدمات الإسباني بابلو مافيو (20 عاماً) لمدة عام من مانشستر سيتي.

وجاءت إعارة دوغلاس لويز بعد أسابيع قليلة على ضمع من فاسكو دا غاما البرازيلي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون يورو).

وأوضح المدير الفني للنادي الإنكليزي، الإسباني تيكسيتي بيغيريشتاين أن خيرونا "سيمكن دوغلاس من اللعب على أعلى مستوى في البطولة الإسبانية".

وتربط الناديين علاقات وطيدة منذ مواسم عدة. وكان مانشستر سيتي أعلن خوضه مباراة ودية أمام خيرونا في 15 آب/أغسطس الحالي.

 

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