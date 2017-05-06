مانشستر سيتي يعزز حظوظه في بلوغ دوري الأبطال

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الى اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه السابقتين على أرضه مع جاره اللدود مانشستر يونايتد (0-0)، منافسه على التأهل الى دوري الأبطال، ثم مع مضيفه ميدلزبره (2-2).

لكنه تمكن السبت من الخروج بثلاث نقاط ثمينة صعد بها الى المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يلعب الأحد مع ساوثمبتون، مبتعداً في الوقت ذاته بفارق 4 نقاط عن جاره يونايتد الخامس الذي يتواجه الأحد مع مضيفه وغريمه اللندني ارسنال.

ويملك قطبا يونايتد الأفضلية في حسم بطاقتي المركزين الثالث والرابع الى دوري الأبطال، لأن ليفربول يخوض الأحد مباراته السادسة والثلاثين، فيما خاض كل من الفريقين 35 مباراة.

ويلعب سيتي الذي حقق فوزه السادس توالياً على ضيفه اللندني كريستال بالاس والحق به الخسارة الثالثة على التوالي والعشرين هذا الموسم ما أبقاه في دائرة الفرق المهددة بالهبوط قبل مرحلتين على ختام الموسم، في مباراتيه المقبلتين على أرضه ضد ليستر سيتي حامل اللقب ووست بروميتش البيون، على أن يختتم موسمه في ملعب واتفورد.

واستهل سيتي اللقاء بقوة، وافتتح التسجيل بعد دقيقة و54 ثانية فقط بفضل الإسباني دافيد سيلفا الذي استفاد من خطأ في إبعاد الكرة من مارتن كيلي وتابعها في الشباك.

ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حيث عزز المدافع البلجيكي والقائد فنسان كومباني تقدم فريق غوارديولا بتسديدة رائعة من مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا للمرمى (49)، مسجلاً هدفه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الممتاز، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في جميع المباريات الـ43 السابقة.

ووجه سيتي الضربة القاضية لكريستال بالاس، الفريق الذي اسقط تشلسي المتصدر وارسنال وليفربول هذا الموسم، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 59 عبر البلجيكي كيفن دي بروين الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة بتمريرة من البرازيلي غابرييل جيزوس، فأطلقها أرضية قوية في شباك الويلزي واين هينيسي.

وتابع صاحب الأرض مهرجان اهدافه بالرابع وسجله رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 82 بعد تمريرة رأسية من البديل الأرجنتيني بابلو زاباليتا، ثم أضاف الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع بكرة رأسية للأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي إثر ركلة حرة نفذها دي بروين (90+2) الذي حقق تمريرته الحاسمة الـ15 هذا الموسم وعادل الرقم القياسي لفريقه والذي حققه دافيد سيلفا (موسم 2011-2012).