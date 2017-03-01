مانشستر سيتي يريد غوارديولا لفترة أطول من عقده

والتقى المدرب الاسباني بالشيخ منصور للمرة الأولى خلال عطلة وجيزة للفريق في أبوظبي مؤخراً.

وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية "يود أن أستمر لفترة طويلة. ولكن بالطبع يتوقف الأمر على النتائج".

وقال "بخلاف ذلك.. سيتسألون: ماذا حدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ ماذا يجب علينا فعله لنتحسن؟ هذه هي الإجراءات المتبعة . لإنهاء تلك الاجراءات .. فانهم سيساعدوننا".



وأضاف "لم نتحدث عن الأهداف. سيكونون سعداء إذا فزنا. أعرف أن علي الفوز ولكني تمكنت من ذلك في الماضي وسأكرره في الحاضر".

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة خلف تشيلسي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر من فريق غوارديولا ويواجه سيتي منافسه هادرسفيلد تاون المنافس في دوري الدرجة الثانية في مباراة إعادة بالدور الخامس بكأس الاتحاد الانكليزي اليوم الأربعاء.

كما فاز سيتي 5-3 على موناكو الفرنسي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا. وستقام مباراة الإياب في فرنسا في 15 آذار/ مارس الجاري.