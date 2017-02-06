مارسيال ينفي اي رغبة بالرحيل عن ماشستر يونايتد

وبحسب صحيفة "ذي صن" فان مارسيال (21 عاما) قد ينتقل الى صفوف بطل الدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.

الا ان المهاجم الدولي توجه عبر حسابه على موقع "تويتر" الى متابعيه بالقول "لا تستمعوا الى التقارير الصحافية. انها خاطئة".

اضاف "شكرا. الى الامام مانشستر يونايتد".

وانضم يونايتد الى الفريق الانكليزي في ايلول/سبتمبر عام 2015 قادما من موناكو الفرنسي، في صفقة ضخمة قدرت بزهاء 67 مليون يورو.

وفي موسمه الاول مع فريقه الجديد، كان مارسيال ابرز هدافيه مع 17 هدفا في مختلف المسابقات. الا ان مشاركته واداءه تراجعا منذ تولي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مسؤولياته الصيف الماضي.

واكتفى مارسيال بتسجيل ستة اهداف هذا الموسم، وغاب عن المباريات الثلاث الاخيرة في الدوري الانكليزي الممتاز.

وكان مورينيو نصح مارسيال مطلع كانون الثاني/يناير، بالاستماع اليه بدلا من وكيل اعماله، وذلك في اعقاب تقارير عن دراسة الاخير عروضا لانتقال اللاعب، في ظل تراجع مشاركته منذ قدوم المدرب.