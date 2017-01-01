مارسيال مطالبٌ بالاستماع إلى مدربه قبل وكيله

وكان المهاجم الدولي أفضل مسجل للنادي خلال الموسم الماضي مع 17 هدفاً، إلا أنّ مشاركاته مع "الشياطين الحمر" تراجعت منذ تولي البرتغالي تدريب الفريق مطلع هذا الموسم.

وسجل مارسيال هدف التعادل السبت أمام ميدلسبروه، ما ساهم في فوز فريقه 2-1، وقد كان الهدف الثاني فقط لمارسيال مع ناديه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والخامس له في كل المسابقات.

ولم يخف المدرب انتقاداته للوكيل فيليب لابولي، في ظلّ تقارير عن قيامه بدراسة عرض لانتقال مارسيال إلى إشبيلية الإسباني وقال مورينيو: "على أنطوني الاستماع إلي وليس إلى وكيل أعماله".

وأضاف: "مارسيال لعب، خلق فرصاً، وسجل، لقد قاتل، وكان إيجابياً جداً، أعرف أنه موهبة كبيرة، هو لاعب يتمتع بظروف رائعة ليكون بارزاً، عليه الاستماع إلي في التدريب يومياً، كل تقييم أعطيه هو محاولة لتحسين (مستوى) اللاعبين".

ودعا المدرب مارسيال للاقتياد بزميله الأرميني هنريك مخيتارين الذي عانى لنيل مكانه في التشكيلة في المباريات الأولى بقيادة مورينيو، إلا أنه ثبّت موقعه وسجل ثلاثة أهداف في المباريات الأربعة الأخيرة.

وقال: "مع مخيتاريان، كنت أتلقى يومياً اتصالاً من وكيل أعماله ليقول لي مخيتاريان سيكون لاعباً أفضل معك"، لكن "مع مارسيال، أقرأ يومياً في الصحف أنّ مارسيال ذاهب إلى اشبيلية، مارسيال سيعار (إلى ناد آخر)، مارسيال ليس سعيداً".

وحقق مانشستر يونايتد نتائج مخيبة في بداية عهد مورينيو، إلا أنّ فوزه على ميدلسبروه كان الخامس توالياً له في الدوري الممتاز، وبات النادي حالياً من دون هزيمة في 12 مباراة في كل المسابقات، وهو السادس في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن تشلسي المتصدر.