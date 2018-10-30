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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ماتيتش يمتدح مارسيال

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يمكن للفرنسي أنطوني مارسيال الذي سجل أربعة أهداف لمانشستر يونايتد في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن يصبح من أفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي إذا وثق بنفسه، بحسب ما قال زميله الصربي نيمانيا ماتيتش.

Reuters

وقال لاعب الوسط الثلاثاء "أنطوني لاعب كبير، عليه أن يفهم ذلك".

وتابع "هو بحاجة إلى مزيد من الثقة. لا يزال شابا، وإذا استمر بالتسجيل في المباريات المقبلة سيحصل عليها. إذا وصل إلى أعلى مستوياته، سيصبح ربما من أفضل اللاعبين في الدوري. أحيانا يسودني انطباع أنه لا يدرك إلى أي حد هو مميز".

وحصل الجناح الأيسر خلال مواجهة ايفرتون الأخيرة (2-1) في ملعب "ولد ترافورد" على ركلة جزاء كانت مصدر افتتاح التسجيل عبر مواطنه بول بوغبا، ثم سجل هدفا ثانيا جميلا عزز به تقدم فريقه.

وجاء مارسيال (22 عاما) من موناكو في 2015 مقابل 65 مليون يورو، لكنه عانى الموسم الماضي للحصول على موقع أساسي في تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي نيمانيا ماتيتش أنطوني مارسيال
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