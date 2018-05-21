ماتيتش يطالب بضم أصحاب الخبرة إلى صفوف يونايتد

قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد إن فريقه الذي أنهى مشاركته في الموسم المنتهي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم محتلاً المركز الثاني، يجب أن يتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة إذا كان يريد المنافسة بجدية على الألقاب في الموسم المقبل.

واحتل يونايتد المركز الثاني بفارق كبير من النقاط عن جاره وغريمه مانشستر سيتي البطل وأخفق في إنهاء الموسم بلقب عندما خسر 1-صفر أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت الماضي.

وقال ماتيتش، المنتقل من تشيلسي إلى يونايتد في بداية الموسم الجاري، لوسائل إعلام محلية "أعتقد أننا نحتاج إلى لاعبين من أصحاب الخبرة للانضمام إلى فريقنا".

وأضاف اللاعب الذي ذكرت تقارير أنه انتقل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (53.74 مليون دولار) "بعد ذلك يمكننا المنافسة على اللقب وكذلك دوري أبطال أوروبا.

"أعتقد أننا تطورنا. كما يعرف الجميع كان يونايتد في المركز السادس العام الماضي وفي العام السابق لذلك كان خامسا".

وأنفق جوزيه مورينيو مدرب يونايتد مبلغاً ضخما لضم روميلو لوكاكو وماتيتش الصيف الماضي ثم أضاف أليكسيس سانشيز لتشكيلة الفريق في صفقة تبادلية في كانون الثاني/ يناير.

