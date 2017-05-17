ماتزاري يترك منصبه كمدرب لواتفورد مع نهاية الموسم

وقال رئيس النادي سكوت دوكسبوري في بيان له "بعدما ناقش مجلس الإدارة مع والتر ماتزاري أهداف النادي وتطلعاته، تقرر أن يتنحى عن منصبه كمدرب للفريق بعد المباراة الأخيرة لموسم 2016-2017".

وتولى ماتزاري (55 عاماً) تدريب واتفورد موسماً واحداً فقط خلفاً للإسباني كيكي سانشيز فلوريز الذي أقيل من منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وحقّق واتفورد تحت إشراف ماتزاري نتائج متواضعة إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن أول الهابطين إلى الدرجة الأولى.