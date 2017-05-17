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Reuters

ماتزاري يترك منصبه كمدرب لواتفورد مع نهاية الموسم

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أعلن واتفورد الإنكليزي الأربعاء أن مدربه الإيطالي والتر ماتزاري سيترك منصبه بعد مباراة الفريق ضد مانشستر سيتي الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي سكوت دوكسبوري في بيان له "بعدما ناقش مجلس الإدارة مع والتر ماتزاري أهداف النادي وتطلعاته، تقرر أن يتنحى عن منصبه كمدرب للفريق بعد المباراة الأخيرة لموسم 2016-2017".

وتولى ماتزاري (55 عاماً) تدريب واتفورد موسماً واحداً فقط خلفاً للإسباني كيكي سانشيز فلوريز الذي أقيل من منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وحقّق واتفورد تحت إشراف ماتزاري نتائج متواضعة إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن أول الهابطين إلى الدرجة الأولى.
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