لينغارد يمدد تعاقده مع يونايتد حتى 2021

وأحرز لينغارد (24 عاماً) 11 هدفاً خلال 70 مباراة خاضها مع يونايتد، منذ أن شارك للمرة الأولى مع الفريق موسم 2014-2015.

وتحدث لينغارد في حضور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قائلاً "لقد توجنا بالفعل ببطولة كبرى هذا الموسم، وأتطلع لمساعدة الفريق للفوز بالمزيد من الألقاب تحت قيادة هذا المدرب العظيم".

من جانبه، أكد مورينيو أن لينغارد يعتبر من بين اللاعبين الذين لديهم القدرة على مساعدة يونايتد سواء في الوقت الحالي أو خلال الأعوام المقبلة.

وصرح مورينيو للموقع الالكتروني الرسمي ليونايتد "إن لديه ذكاء جيداً، كما يمتلك طاقة وقدرات عالية، مما يدفعه ليكون نجماً بارزاً في المستقبل".

وأوضح المدرب البرتغالي "إن جيسي أحد العناصر الأساسية في الفريق، ويسعدني أنه وقع عقداً جديداً معنا".