ليمينا يصب تركيزه على إنقاذ ساوثامبتون من الهبوط

وقدم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي انضم لساوثامبتون قادماً من يوفنتوس الايطالي في آب/أغسطس الماضي، بعض العروض المميزة في أول مواسمه وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أندية اخرى ستكون مهتمة بإغراء اللاعب للانضمام اليها والرحيل عن سانت ماري.

وخاض ليمينا لاعب منتخب الجابون 24 مباراة في الدوري هذا الموسم وأرسل اول تمريرة حاسمة في مسيرته مع الفريق في الانتصار 2-1 على بورنموث مطلع الأسبوع الحالي.

ودفع الانتصار بساوثامبتون صاحب المركز 18 للاقتراب بفارق نقطة واحدة من منطقة الأمان قبل ثلاث جولات على النهاية وقال ليمينا أن نجاة الفريق من الهبوط يمثل الأولوية بالنسبة له حالياً.

ونقل عن ليمينا قوله لصحيفة ديلي إيكو "منحني الفريق كل شيء لأقدم أفضل أداء وأريد ان أرد الجميل بكل قوة من خلال الفوز في آخر ثلاث مباريات.

وأضاف "عندما تنضم لفريق فأنني لا أعتقد أنك ستقاتل لتنقذ نفسك فقط، لا نتحدث عن أنفسنا بل نتحدث عن النادي ويجب ان ننقذه، بعدها يمكن لأي لاعب أن يتخذ قرارا بالبقاء أو الرحيل، هذه ليست المشكلة لكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لي تتمثل في ضرورة الفوز بالمباريات القليلة المتبقية وانقاذ الفريق.، يجب ان ننقذ النادي لأنه يستحق البقاء في الدوري الممتاز".

