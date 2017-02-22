ليفربول ينوي تغيير ملعب مرانه

وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت إنّه يخطط لإنشاء مركز تدريبي ويسعى لتطوير الإنشاءات الموجودة حالياً في الأكاديمية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (62.35 مليون دولار).

وأضاف النادي أنه سيجري عملية تشاور في الثامن من مارس/آذار مع المقيمين المحليين وأصحاب المشروعات لمناقشة الخطط بتفصيل أكبر.

وحوّل بيل شانكلي أسطورة ليفربول ملعب ميلوود إلى مكان رفيع المستوى للمران في 1959، لكنّ المدرب الحالي يورغن كلوب يتطلع إلى وجود مكان أكبر ليكون ملائماً للفريق الأول وأكاديمية النادي.