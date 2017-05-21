ليفربول يلحق بركب الأبطال ويعمق جراح "آرسنال فينغر"

حسم مانشستر سيتي وليفربول بطاقتي التأهل الأخيرتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فنال سيتي ثالث بطاقات التأهل المباشر بفوزه على مضيفه واتفورد 5-صفر، فيما سيخوض ليفربول ملحق دوري الأبطال بفوزه على ضيفه ميدلزبره 3-صفر، في المرحلة الأخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، وهي المرحلة التي أكدت ابتعاد آرسنال عن التأهل إلى المسابقة الأوربية الأم وذلك بعد الظهور في البطولة ل19 موسماً على التوالي.

ورفع سيتي رصيده الى 78 نقطة وأنهى الدوري في المركز الثالث، متقدما بنقطتين على ليفربول، بينما اكتفى آرسنال بالحلول في المركز الخامس برصيد 75 نقطة على رغم فوزه بعشرة لاعبين على ضيفه إيفرتون 3-1.

وبذلك ضمن سيتي التأهل المباشر إلى دور المجموعات، ليرافق بطل الدوري الإنكليزي تشلسي والثاني توتنهام هوتسبر، بينما يشارك ليفربول في الدور التمهيدي الثالث للبطولة الأوروبية. أما أرسنال، فسيغيب عن دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1997-1998.

وكانت المنافسة على البطاقتين الأخيرتين ارتفعت هذا الأسبوع، مع فوز سيتي وأرسنال على وست بروميتش البيون 3-1 وسندرلاند 2-صفر على التوالي الثلاثاء في مباراتين مؤجلتين من مراحل سابقة.

ومع الترتيب الحالي، سيكتفي أرسنال الخامس وإيفرتون السابع بخوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، إضافة إلى مانشستر يونايتد السادس الذي لا يزال يأمل في التأهل إلى دوري الأبطال، في حال فوزه بنهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم المقرر في 24 أيار/مايو أمام أياكس أمستردام الهولندي.

آرسنال وموسم كارثي

وعلى الرغم من أن موسم المدفعجية لم ينته حتى الآن إذ يتبقى للفريق اللندني خوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت القادم أمام تشيلسي بطل الدوري إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد تلقى الفريق عدد من الضربات القاسية في الموسم الحالي إذ أنه ودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي عقب تلقيه خسارة مهينة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة (5-1) في ميونيخ وبالنتيجة ذاتها في لندن فخرج "بفضيحة" بعد أن تلقى أقسى خسارة له في تاريخ مشاركاته في البطولة (10-2).

كما أن هذا الموسم هو الأول منذ 20 عاماً الذي ينهي فيه غريم آرسنال الأزلي توتنهام الدوري الإنكليزي في مرتبة أعلى من المدفعجية إذ حصل توتنهام على المركز الثاني برصيد 86 نقطة فيما جاء آرسنال خامساً برصيد 75 نقطة.

أما الرقم السلبي الأقسى والأسوأ لرجال الفرنسي آرسين فينغر فكان ابتعادهم عن دوري الأبطال عقب المشاركة في البطولة في 19 موسماً على التوالي وهو غياب بدى منطقياً هذا الموسم إذ أن الفريق تلقى خلاله 9 هزائم مقابل 6 تعادلات فيما حقق رجال فينغر 23 انتصاراً، وعلى الرغم من ذلك فالمثير تماماً أن الفريق حقق في نهاية الموسم الحالي رصيد من النقاط أعلى من الموسم الماضي الذي أنهاه في مركز الوصيف خلف ليسر سيتي برصيد 71 نقطة كما عادل به رصيد النقاط الذي حققه الفريق في نهاية موسم (2014-2015).

وتحوم الشكوك حول مستقبل آرسين فينغر مع الفريق إذ أن الغموض يكتنف قرار "الأستاذ الفرنسي" وإدارة النادي العريق الذي يملك 67% من أسهمه رجل الأعمال الأميركي الشهير ستان كورنكي وهو الغموض الذي أثر على مستوى لاعبي الفريق وسبب حالة من الاضطراب أثرت على نتائج المدفعجية بشكل مباشر فخسر الفريق مباريات أمام فرق كانت أقصى أمانيها التعادل أمامه مثل السقوط أمام واتفورد في الأسبوع 23 (2-1) والخسارة أمام وست بروميتش في المرحلة 29 (3-1) ثم السقوط المذل أمام كريستال بالاس في المرحلة ال32 بثلاثة أهداف دون رد.