ليفربول يحسم القمة أمام السيتي ويحافظ على وصافة البريمرليغ

حسم فريق ليفربول مباراة قمة الأسبوع بعدما فاز على ضيفه المان سيتى بهدف دون مقابل على أرضية ملعب أنفيلد رود و ذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الإنكليزى الممتاز.

قمة الأسبوع التاسع عشر من البريمرليغ دخلها الطرفان بطموح الفوز و لا شئ غيره و ذلك من أجل اللحاق بالمتصدر تشيلسى الذى حقق الفوز قبل بداية هذه المباراة على حساب فريق ستوك سيتى فى ذات الجولة، مما جعل الضغط كبيراً على طرفي قمة ملعب الأنفيلد من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.

و مع بداية اللقاء حاول كل طرف الإستحواذ على الكرة و السيطرة على زمام الأمور، وفي الدقيقة الثامنة نجح ليفربول فى مباغتة ضيفه فى أول فرصة خطيرة على المرمى حيث تمكن جورجينيو فينالدوم من إفتتاح التسجيل لفريقه مبكراً ليشعل القمة أكثر فأكثر.

و لكن بقية دقائق الشوط الأول مرت كما لم يكن متوقعاً حيث هدأ إيقاع اللعب من الفريقين و لم يستطع كلاهما تشكيل أى خطورة على مرمى الآخر فى ظل الصراعات التكتيكية التى سيطرت على الأجواء لينتهى الشوط بتقدم الريدز بهدف دون مقابل.

و فى الشوط الثانى بحث السيتى عن التدارك سريعاً قبيل فوات الآوان و لكن الإنضباط العالى من أصحاب الأرض جعل الأمور فى غاية الصعوبة على لاعبى بيب جوارديولا الذى بدا عاجزاً عن إيجاد الحلول لفريقه، و فى الدقيقة الثالثة و الخمسين جاءت أولى محاولات السيتى على المرمى حين سدد سيرخيو أغويرو كرة من خارج منطقة الجزاء و لكن أمسك بها الحارس سيمون مينيوليه بكل سهولة.

و بعدها بدقيقتين حاول دافيد سيلفا هو الآخر فسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء و لكنها مرت جانباً، أما فى الدقائق المتبقية من عمر المباراة إزداد الصراع البدنى بين الطرفين و لكن دون أن ينجح أحدهما فى التسجيل على الآخر.

ليحسم ليفربول المباراة بهدف وحيد رافعاً رصيده إلى 43 نقطة فى المركز الثانى خلف المتصدر تشيلسى الذى يبعد عنه بفارق ست نقاط، فيما ظل فريق المان سيتى عند النقطة 39 مبتعداً بشكل كبير عن عرش صدارة البريمرليغ.