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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليفربول وماني يوطدان الشراكة

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أعلن نادي ليفربول الإنكليزي يوم الخميس أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني وافق على تمديد عقده مع الفريق.

Reuters

وقال ليفربول في بيان نشره عبر موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به إن ماني وافق على عقد طويل الأمد دون تحديد المدة الزمنية.

وقال ماني في البيان: "أنا سعيد جداً بتمديد عقدي مع ليفربول، إنه يوم عظيم لي وأنا أتطلع قدماً لمساعدة الفريق والنادي لتحقيق أحلامنا لاسيما الألقاب".

وأضاف: "قلت دائماً عندما علمت أنه لدي الفرصة للقدوم إلى هنا لم أفكر مرتين. النادي الصحيح واللحظة الصحيحة والمدرب الصحيح أيضاً. اتيت إلى هنا وأنا سعيدٌ جداً".

وتابع: "بالنسبة لي فقد اتخذت أفضل قرار في حياتي".

وسجل اللاعب السنغالي البالغ 26 عاماً، 7 أهداف هذا الموسم في 16 مباراة، فيما يبلغ مجموعه العام مع الريدز 40 هدفاً في 89 مباراة.

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