ليستر يحتجُّ على إيقاف فاردي بطريقة غريبة

ويستضيف ليستر نادي إيفرتون في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، ضمن "البوكسينغ داي".

ونشر ليستر أقنعة تحمل صورة جيمي فاردي على كل مقاعد ملعبه "كينغ باور" وعددها 32 ألف مقعد.

وأوقف الاتحاد الإنكليزي جيمي فاردي 3 مباريات بعد طرده خلال مباراة المرحلة الماضية أمام ستوك سيتي، بسبب تصرفه العنيف.

وسيغيب فاردي عن مواجهة إيفرتون وووست هام وميدلزبره على التوالي.