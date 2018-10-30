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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ليستر يؤكد مواجهة كارديف بعد أسبوع من مقتل مالكه

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أكد نادي ليستر سيتي الثلاثاء أنه سيخوض مباراته المقررة السبت ضد مضيفه كارديف سيتي ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أسبوع من مقتل مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا.

Reuters

 

وسبق لليستر المتوج بلقب الدوري عام 2016، أن أعلن إرجاء مباراة كانت مقررة الثلاثاء ضد ساوثمبتون ضمن الدور الرابع لكأس رابطة الأندية المحترفة، على خلفية مقتل سريفادانابرابا وأربعة آخرين في تحطم المروحية التي كانت تقلهم في موقف السيارات التابعة لملعبه "كينغ باور ستاديوم"، بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر في أعقاب مباراة ضد وست هام (1-1) في المرحلة العاشرة.

وأشار ليستر إلى أن مباراة كارديف ستسبقها دقيقة صمت، كما سيضع اللاعبون رباطاً أسود اللون على سواعدهم حداداً على رجل الأعمال.

وأكد ليستر في بيان أن المباراة ضد كارديف "ستقام كما هو مقرر هذا السبت، مع مواصلة النادي تكريم رئيس مجلس إدارته الراحل"، مشيرا في بيان الى أن الموعد الجديد لمباراته المؤجلة ضد ساوثمبتون سيعلن لاحقا.

واستحوذ سريفادانابرابا الذي يشغل نجله أياوات منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في ليستر، على النادي عام 2010 عندما كان لا يزال في الدرجة الإنكليزية الأولى (الثانية عملياً بعد الدوري الممتاز)، وساهم في تطويره لحين العودة إلى دوري الأضواء عام 2014، وإحراز اللقب بعد عامين.

وأعلن الاتحاد البلجيكي للعبة أن نادي لوفان المشارك في الدرجة الثانية، والمملوك أيضاً من رجل الأعمال الراحل، أرجأ مباراة مقررة الأربعاء مع منافسه لوميل، حتى الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

ليستر سيتي فيتشاي سريفدانابرابا
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