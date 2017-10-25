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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

ليستر سيتي يعّين كلود بويل مدرباً للفريق خلفاً لكريغ شكسبير

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أعلن ليستر سيتي الانكليزي اليوم الاربعاء عن تعيين الفرنسي كلود بويل مدرباً للفريق خلفاً للمقال من منصبه كريغ شكسبير.

وأكد النادي أن بويل سيبدأ مسيرته مع الفريق خلال المواجهة أمام إيفرتون في المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي الممتاز، الأحد القادم.

وأشرف بويل (56 عاماً) على تدريب أندية موناكو وليل وليون في فرنسا إضافة إلى نادي ساوثمبتون الانكليزي الذي أشرف على تدريبه الموسم الماضي.

وأقال ليستر كريغ شكسبير على خلفية البداية المتعثرة للفريق في الدوري الانكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة بواقع فوزين و3 تعادلات و4 هزائم.

وكان ليستر توّج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم قبل الماضي بقيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري الذي يشرف حالياً على تدريب نانت الفرنسي.

كلود بويل
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