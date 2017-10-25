ليستر سيتي يعّين كلود بويل مدرباً للفريق خلفاً لكريغ شكسبير

وأكد النادي أن بويل سيبدأ مسيرته مع الفريق خلال المواجهة أمام إيفرتون في المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي الممتاز، الأحد القادم.

وأشرف بويل (56 عاماً) على تدريب أندية موناكو وليل وليون في فرنسا إضافة إلى نادي ساوثمبتون الانكليزي الذي أشرف على تدريبه الموسم الماضي.

وأقال ليستر كريغ شكسبير على خلفية البداية المتعثرة للفريق في الدوري الانكليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة بواقع فوزين و3 تعادلات و4 هزائم.

وكان ليستر توّج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم قبل الماضي بقيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري الذي يشرف حالياً على تدريب نانت الفرنسي.