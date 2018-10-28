ليستر سيتي يؤكد وفاة مالكه التايلاندي في تحطم المروحية

أكد نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم ليل الأحد الإثنين، وفاة مالكه الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحيته واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

وجاء في بيان صادر عن النادي أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

