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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

لوكاكو يؤمن بأنه بوسعه المزيد

من قبل
AFP

يقول روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إنه لا يزال لديه الكثير بعد أن أحرز هدفه رقم 100 في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يؤكد رغبته أيضا في التتويج بالألقاب إلى جانب التفوق التهديفي.

 

وأحرز لوكاكو وهو بلجيكي انضم ليونايتد في نهاية الموسم الماضي هدفه المئوي بصورة جميلة في فوز فريقه 2-0 على سوانزي سيتي أمس السبت ليرفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 15 هدفاً.  

وأحرز لوكاكو بقية الأهداف مع فريقه السابق إيفرتون وخلال إعارته إلى وست بروميتش ألبيون.  

وقال لوكاكو عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "ليس سيئاً، لكني أريد إضافة ألقاب وجوائز إلى الإنجاز الشخصي. لابد من القيام بالكثير من العمل الجاد. وأنا استمتع بهذا التحدي".  

وساعد هدفا لوكاكو وزميله أليكسيس سانشيز يونايتد على البقاء في المركز الثاني برصيد 68 نقطة قبل أخر سبع جولات من الموسم بينما ينفرد مانشستر سيتي بالصدارة ويقترب من التتويج.  

وأمام يونايتد فرصة واحدة في الفوز بأحد الألقاب هذا الموسم في كأس الاتحاد الإنكليزي إذ سيلتقي في وقت لاحق من الشهر الجاري في قبل النهائي مع توتنهام هوتسبير.  

وأضاف لوكاكو "لا أحب الحديث عن أمور شخصية.. أنا لاعب ضمن فريق ولذا فأنا دائماً أضع الفريق أولاً وقبل اهتماماتي الشخصية. أنا مهاجم وأعرف أن بوسعي إحراز المزيد من الأهداف وأتمنى أن أضيف لقباً إلى هذه الأهداف".  
 

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