لوكاكو "المتواضع" يشعر بالتفاؤل بشأن مستقبله مع يونايتد

وانضم مهاجم بلجيكا إلى يونايتد في صفقة ذكرت تقارير أن قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني (97.74 مليون دولار) هذا الشهر بعدما سجل 25 هدفاً مع إيفرتون في الدوري خلال الموسم الماضي.

ورداً على سؤال بشأن وجوده على نفس المستوى مع كبار هدافي أوروبا مثل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ قال لوكاكو: "لا..لا.. لا أنا بعيد عن هذا المستوى".

وأضاف "أبلغ من العمر 24 عاماً. لا أستطيع القول إني مهاجم متكامل. لا أستطيع القول إني في قمة عطائي. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به وأنا سعيد أنه لا يزال أمامي ما ينبغي فعله.

هذا يعني أن بوسعي التطور عما أنا عليه الآن".

وأكد لوكاكو أن الفوز بالألقاب من أهم أسباب انتقاله إلى يونايتد بعدما تعرف على خطط المدرب جوزيه مورينيو في إعادة بناء الفريق.

وقاد مورينيو، الذي سبق أن عمل مع لوكاكو في تشيلسي، يونايتد للفوز بكأس الرابطة الإنكليزية والدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق.

وقال لوكاكو للصحفيين "كان الحديث مع المدرب أكثر ما أقنعني بسبب خططه ورغبته في بناء الفريق وأرادني أن أكون جزءاً من ذلك".

وأضاف "كنت أرغب دوماً أن ألعب مع فريق بهذا الحجم. الآن أنا هنا وأريد أن أستغل فرصتي وأحاول تقديم أفضل شيء ممكن للنادي.

بالنسبة لي الأمر كله يتعلق بالفوز. أريد الفوز والآن أنا في فريق يعتبر الفوز أهم شيء بالنسبة له".

ومن المتوقع أن يشارك لوكاكو لأول مرة مع يونايتد في الدوري في أولد ترافورد عندما يواجه الشياطين الحمر وست هام يونايتد في 13 آب/أغسطس المقبل.