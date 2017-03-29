لاميلا يغيب عن صفوف توتنهام حتى نهاية الموسم

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ عمره 25 عاماً، والذي انضم لتوتنهام قادما من روما في 2013، مع فريقه الحالي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومع تبقي عامين في عقده ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى انترناسيونالي.

وذكر النادي في بيان اليوم الأربعاء "سيخضع إيريك لاميلا لجراحة في الفخذ يوم السبت المقبل. بعدها سيعود إيريك للمنافسات الموسم المقبل."

وأضاف "بعد مشاورات مكثفة مع المختصين.. اتفق الجميع على أنه الإجراء الأمثل."

وسجل لاميلا هدفين في 14 مباراة هذا الموسم.