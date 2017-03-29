الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

لاميلا يغيب عن صفوف توتنهام حتى نهاية الموسم

من قبل

سيغيب إيريك لاميلا لاعب وسط توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ ويستعد للخضوع لجراحة يوم السبت المقبل لعلاج المشكلة المتكررة.

ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ عمره 25 عاماً، والذي انضم لتوتنهام قادما من روما في 2013، مع فريقه الحالي منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومع تبقي عامين في عقده ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى انترناسيونالي.

وذكر النادي في بيان اليوم الأربعاء "سيخضع إيريك لاميلا لجراحة في الفخذ يوم السبت المقبل. بعدها سيعود إيريك للمنافسات الموسم المقبل."

وأضاف "بعد مشاورات مكثفة مع المختصين.. اتفق الجميع على أنه الإجراء الأمثل."

وسجل لاميلا هدفين في 14 مباراة هذا الموسم.

 
السابق رئيس كريستال بالاس ينتقد الاتح
اقرأ
رئيس كريستال بالاس ينتقد الاتحاد الإنكليزي بسبب زاها
التالي سمولينغ وجونز ينضمّان لقائمة ا
اقرأ
سمولينغ وجونز ينضمّان لقائمة المصابين قبل مواجهة وست بروميتش