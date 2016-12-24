لامبارد ينتظر عقداً من تشيلسي!

وترك لامبارد (38 عاماً) فريق نيويورك سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتكهنت وسائل إعلام بأنه قد يعود للنادي اللندني لشغل منصب بالجهاز الفني أو منصب آخر.



وشاهد لامبارد فوز تشيلسي 1-صفر بملعبه على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق هذا الشهر بالدوري الممتاز وحضر مران الفريق يوم الأربعاء الماضي عندما قال المدرب أنطونيو كونتي إنه في حالة جيدة تؤهله لمواصلة مسيرته كلاعب.

وقال لامبارد مازحاً في مقابلة صحفية اليوم السبت: "لازلت أنتظر عقداً لمدة خمس سنوات من تشيلسي. لم يتحدثوا معي بعد."

وأضاف: "مهما حدث سأكون في تشيلسي لشغل وظيفة ما حتى لو كانت مشاهدة الفريق من المدرجات بواسطة تذكرتي الموسمية ..لا أعرف ولكن سأكون على تواصل قريب جداً."

وتابع: "لست شغوفاً بنهاية مسيرتي والتفكير بها. أفضل وجهة ستكون تشيلسي بالطبع وسأحب ذلك لكن الأمور لا تسير دوماً بهذا الشكل."