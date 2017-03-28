الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

لالانا يغيب عن ليفربول بسبب اصابة مع منتخب إنكلترا

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء أن آدم لالانا لاعب وسط ليفربول ربما يغيب عن الملاعب لفترة تزيد على شهر واحد بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال وجوده مع منتخب إنكلترا.

وخاض لالانا 66 دقيقة في خسارة انجلترا 1-صفر أمام ألمانيا في لقاء ودي الأسبوع الماضي قبل الفوز 2-صفر على ليتوانيا بتصفيات كأس العالم يوم الأحد الماضي وذكرت تقارير أنه عانى من الإصابة خلال اللقاء الأخير إلا أنه أكمله لنهايته. 

وخاض لالانا 27 مباراة من إجمالي 29 لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وسجل سبعة أهداف وسيكون غيابه مؤثراً في ظل تطلعات فريق المدرب يورغن كلوب لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل. 

 
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