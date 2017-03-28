لالانا يغيب عن ليفربول بسبب اصابة مع منتخب إنكلترا

وخاض لالانا 66 دقيقة في خسارة انجلترا 1-صفر أمام ألمانيا في لقاء ودي الأسبوع الماضي قبل الفوز 2-صفر على ليتوانيا بتصفيات كأس العالم يوم الأحد الماضي وذكرت تقارير أنه عانى من الإصابة خلال اللقاء الأخير إلا أنه أكمله لنهايته.

وخاض لالانا 27 مباراة من إجمالي 29 لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وسجل سبعة أهداف وسيكون غيابه مؤثراً في ظل تطلعات فريق المدرب يورغن كلوب لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.