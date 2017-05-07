لاعبو سوانزي سيتي يتحملون قيمة تذاكر مشجعيهم أمام سندرلاند

واتفق اللاعبون على تحمل قيمة ثلاثة آلاف تذكرة للمشجعين أمام سندرلاند.

وقال بول كليمنت مدرب سوانزي بعد الفوز العصيب على إيفرتون (1-0) امس السبت "من المؤسف أننا لم نستطع إحضار كل جماهيرنا".

وأضاف "فكرة تحمل اللاعبون قيمة تذاكر المشجعين اقترحها ليون بريتون، واعتقد أنها

فكرة مذهلة".

ويحتل سوانزي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم.