لاعبو تشيلسي متهمون بسوء السلوك

وكان سيزار ازبليكويتا وانطونيو روديجر من بين من واجهوا الحكم لي ميسون الذي احتسب ركلة ركنية لصاحب الأرض في نهاية الشوط الأول

لكنه أنهاه قبل أن ينفذ ويليان اللعبة.

وقال الاتحاد الانكليزي في بيان "تم اتهام تشيلسي بالفشل في حفاظ لاعبيه ومسؤوليه على حسن السلوك والنظام العام. الواقعة حدثت في نهاية الشوط الأول في مباراة هدرسفيلد تاون".

ويملك الفريق اللندني حتى الساعة 1800 بتوقيت 6 غرينتش يوم 15 مايو الجاري للرد على الاتهام.

وسبق أن تعرض المدرب انطونيو كونتي لغرامة ثمانية آلاف جنيه أسترليني (10800 دولار) في وقت سابق من الموسم الحالي لمواجهة الحكم الرابع ليطرده الحكم نيل سواربريك بعدها خلال الفوز 1-صفر على سوانزي سيتي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ووجه التعادل ضربة قوية لمال تشيلسي في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال اوروبا.

ويحتل الفريق المركز الخامس قبل خوض المباراة الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.