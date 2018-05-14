كين يتحدى صلاح

وأنهى صلاح موسمه الأول مع ليفربول في الدوري الإنكليزي، بتسجيل 32 هدفاً، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مباراة، متقدماً على كين الذي سجّل 30 هدفاً، علماً أن الأخير توّج هدافاً للدوري في الموسمين الماضيين.

وسجّل صلاح هدفه الثاني والثلاثين في مرمى برايتون في المرحلة الأخيرة من الدوري التي أقيمت الأحد (فاز ليفربول 4-صفر)، بينما سجل كين هدفين في فوز فريقه على ليستر سيتي 5-4.



وقال كين في تصريحات الإثنين أنّ صلاح: "قدم أداء رائعاً هذا الموسم، وهو يستحق، يستحق أن ينال الحذاء الذهبي".

وأضاف: "بالنسبة إلي، الأمر يتعلق بالقيام بذلك عاماً تلو الآخر، هذا هو عامي الرابع والمرة الأولى التي أصل فيها إلى 30 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، الآن الأمر يتعلق بالوصول إلى 30 هدفاً في العامين المقبلين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، هذا هو الهدف".

وتابع: "أيّ لاعب يريد أن يقوم بذلك بشكلٍ ثابت وهذا ما يفصل بين اللاعب الجيد واللاعب الرائع، قدم (صلاح) أداءً رائعاً هذا الموسم ويبدو أنّه لاعب رائع، وسنرى إذا سيتمكن كلانا من مواصلة ذلك الموسم المقبل".

