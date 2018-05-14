العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كين يتحدى صلاح

من قبل

تحدى مهاجم توتنهام الدولي هاري كين، نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، بتكرار الإنجاز الذي حققه هذا الموسم بتتويجه هدافاً للدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

AFP

وأنهى صلاح موسمه الأول مع ليفربول في الدوري الإنكليزي، بتسجيل 32 هدفاً، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مباراة، متقدماً على كين الذي سجّل 30 هدفاً، علماً أن الأخير توّج هدافاً للدوري في الموسمين الماضيين.

وسجّل صلاح هدفه الثاني والثلاثين في مرمى برايتون في المرحلة الأخيرة من الدوري التي أقيمت الأحد (فاز ليفربول 4-صفر)، بينما سجل كين هدفين في فوز فريقه على ليستر سيتي 5-4.


وقال كين في تصريحات الإثنين أنّ صلاح: "قدم أداء رائعاً هذا الموسم، وهو يستحق، يستحق أن ينال الحذاء الذهبي".

وأضاف: "بالنسبة إلي، الأمر يتعلق بالقيام بذلك عاماً تلو الآخر، هذا هو عامي الرابع والمرة الأولى التي أصل فيها إلى 30 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، الآن الأمر يتعلق بالوصول إلى 30 هدفاً في العامين المقبلين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، هذا هو الهدف".

وتابع: "أيّ لاعب يريد أن يقوم بذلك بشكلٍ ثابت وهذا ما يفصل بين اللاعب الجيد واللاعب الرائع، قدم (صلاح) أداءً رائعاً هذا الموسم ويبدو أنّه لاعب رائع، وسنرى إذا سيتمكن كلانا من مواصلة ذلك الموسم المقبل".
 

توتنهام ليفربول هاري كين محمد صلاح
السابق بوكيتينو يخرج بتصريح مثير للجد
اقرأ
بوكيتينو يخرج بتصريح مثير للجدل
التالي