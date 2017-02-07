كين: سنجهز على أحلام ليفربول

ولم يخسر توتنهام صاحب المركز الثاني في آخر تسع مباريات بالدوري وبات مرشحاً لمنافسة تشيلسي على اللقب لكنه سيكون مطالباً بمخالفة التوقعات في ظل تأخره بتسع نقاط عن القمة.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية "هذه مباراة مهمة لنا. نريد توسيع الفارق مع ليفربول وإذا فزنا عليه الأسبوع المقبل سنصبح على بعد سبع نقاط وهذا ما سنحاول فعله."

وتعرضت آمال ليفربول في المنافسة على اللقب لأكثر من ضربة في الأسابيع الأخيرة وفشل في تحقيق أي انتصار في خمس مباريات ليتراجع للمركز الخامس بفارق 13 نقطة عن تشيلسي بعد مرور 24 جولة.

وقال كين "نريد اللحاق بتشيلسي ومن المهم البقاء في أعلى مركز ممكن في الدوري. إذا نجحنا في توسيع الفارق مع الفرق الأخرى فهذا أمر مهم. الأمر لا يتوقف علينا فقط (لإحراز اللقب). نحن لا نعرف إذا كان بالإمكان اللحاق بتشيلسي."

وأضاف "كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا. نتمنى أن يهدر (تشيلسي) بعض النقاط. نريد تعزيز الفجوة مع باقي الفرق ونضغط على تشيلسي ونرى كيف سيتعامل مع الأمر."

وتابع "تشيلسي يملك الأفضلية في الوقت الحالي .. الطريق لا يزال طويلاً في الدوري الإنكليزي."