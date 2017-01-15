كونتي يكذّب تقارير انتقال كوستا إلى الدوري الصيني



وأشارت تقارير صحافية إنكليزية مؤخراً إلى أن المهاجم الدولي البالغ من العمر 28 عاماً، تلقى عرضاً للانتقال إلى أحد الأندية الصينية مقابل 34 مليون يورو سنوياً.

وعزّز هذه التقارير غياب كوستا عن المباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت أمام حامل اللقب ليستر سيتي (فاز تشلسي 3-0)، علماً أنّ المدرب الإيطالي أكد أنّ الغياب مرده إلى معاناة كوستا إصابة في الظهر.



وقال كونتي بعد المباراة رداً على سؤال عن التقارير: "لا أعلم شيئاً من هذا القببل، إنها مجرد تخمينات".



أضاف: "قرأت الكثير من التخمينات بشأن هذا الموضوع"، متابعاً: "يمكنني أن أقول لكم إنه في حال وجود أي مشاكل، وأكرر القول إنّه +في حال+ وجود مشاكل مع اللاعبين، أنا معتاد على حلها في غرف تبديل الملابس وليس خارجها، ليس في المؤتمرات الصحافية".



وقال: "إذا أردتم معرفة الحقيقة، فأنا جاهز لقولها. فخلال تمارين يوم الثلاثاء الماضي، توقف كوستا فجأة لأنه شعر بأوجاع في ظهره، وبالتالي غاب عن التمارين طوال الأسبوع".



