توج الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل إنكلترا بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز بحسب اختيار رابطة مدربي البطولة.

تتويج كونتي المستحق جاء عقب إنجازه المتميز حيث قاد تشيلسي للفوز بلقبه السادس في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنكليزي الممتاز على الرغم من أنه الموسم الأول للمدرب الإيطالي في إنكلترا، علماً بأن مدرب منتخب إيطاليا السابق حقق إنجازاً تاريخياً حيث قاد "البلوز" للفوز بـ30 مباراة من أصل 38 لعبها الفريق في المسابقة محققاً بذلك أعلى عدد انتصارات خاضها أي فريق في موسم واحد في الدوري الإنكليزي، وهو رقم قياسي أضاف قيمة كبرى لتتويج تشيلسي في نهاية الموسم الحالي.

ويتطلع كونتي إلى التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي عندما يواجه آرسنال في المباراة النهائية يوم السبت القادم ليكون بذلك قد حقق ثنائية تاريخية في أول موسم عمل له في الكرة الإنكليزية.

مسيرة حافلة لمدرب يوفنتوس وإيطاليا السابق

وبدأ كونتي "لاعب الوسط السابق في ليتشي ثم يوفنتوس" مسيرته مع التدريب انطلاقاً من عام 2006 إذ درب فريق أريزو المغمور قبل أن ينتقل لتدريب فرق باري وأتلانتا وسيينا.

وشهد عام 2011 نقلة محورية لكونتي عندما عاد لبيته القديم ودرب فريق السيدة العجوز لثلاث سنوات متتالية حصد خلالها الدوري الإيطالي ثلاثة مواسم ( 2011-2012, 2012-2013 , 2013-2014) كما توج بكأس السوبر الإيطالية عامي 2012 و2013.

وخاض كونتي مع اليوفي 151 مباراة فاز في 102 وتعادل في 34 وخسر 15، وعقب ذلك خاض مسيرة حافلة مع المنتخب الإيطالي نجح خلالها في قيادة الفريق إلى ربع نهائي بطولة أوروبا "يورو 2016" قبل أن تتوقف مسيرة الأزوري بالخسارة بركلات الترجيح أمام ألمانيا.

وحتى الآن خاض كونتي مع تشيلسي 46 مباراة فاز في 37 وتعادل في 3 وخسر 6 منها 5 مباريات في الدوري والطريف أن الصحافة الإنكليزية توقعت إقالة المدرب الإيطالي عقب خسارته في مباراتين متتاليتين في الـ"بريمييرليغ" أمام كل من ليفربول (2-1) وآرسنال (0-3) في المرحلتين 5 و6 على التوالي من عمر المسابقة.

مدرب برايتون أند هوف ألبيون كريس هوتون فاز أيضاً بلقب أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي عقب قيادته فريقه للتأهل للدوري الممتاز بعد أن حل وصيفاً في ختام الموسم الحالي من الـ"شامبيونشيب".