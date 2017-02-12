كونتي لا يشعر بالإحباط رغم تعادل تشيلسي

واعترف مدرب تشيلسي أن المباراة كانت صعبة، رغم أن فريقه استحوذ على الكرة بشكل كبير إلا أنه لم يشكل خطورة جمة على مرمى حارس بيرنلي توم هيتون.



كونتي أكد أنه وفريق عمله التدريبي كانوا يعرفون أن منافسهم صعب المراس على أرضه، "كنا نعرف أنهم على أرضهم فريق آخر تماماً غير ذلك الذي يلعب خارج الديار".

وأضاف مدرب تشيلسي: "رغم كل شيء لا يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا بدأنا بشكل جيد للغاية وسجلنا، لكنهم عادلوا من ركلة حرة مباشرة، وفي الشوط الثاني حاولنا إظهار قوتنا لتحقيق الفوز، لكن لم يحدث ذلك".

الطريق لا يزال طويلاً

ويعتقد كونتي أن الطريق نحو اللقب لا يزال طويلاً "هناك 13 مباراة متبقية للختام، إن فكّر أحدكم أن الدوري انتهى فهو مخطئ، هناك ستة فرق تستطيع الفوز بالدوري وأي شيء يمكن أن يحدث في النهاية. يجب أن نستمر في العمل بهذه الطريقة، في محاولة للفوز كما فعلنا اليوم. أنا سعيد في التزام لاعبي فريقي ورغبتهم في الفوز".