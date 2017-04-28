كونتي لا يريد استبدال كوستا بلوكاكو

ويتقدّم تشيلسي في صدارة الدوري الانكليزي بفارق 4 نقاط عن مطارده توتنهام هوتسبر، كما بلغ المباراة النهائية لكأس انكلترا بفوزه على توتنهام بالذات 4-2 في نصف النهائي، وهو يتطلع إلى الثنائية في الموسم الأول لكونتي مدرّباً له.

ويحل تشيلسي ضيفاً على إيفرتون الأحد على "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول في واحدة من أقوى مبارياته المتبقية لهذا الموسم.

وردّ كونتي على أسئلة صحفية بالقول: "لا أريد مبادلة لاعبي فريقي بلاعبين آخرين. لوكاكو لاعب مميز وخصوصاً أنه سجّل الكثير من الأهداف هذا الموسم (24 هدفاً في الدوري مقابل 19 لكوستا)، وهو يستحق منّا كل التقدير، وكذلك بقية لاعبي إيفرتون الذي يتمتعون بتقنيات عالية".

وكان تشيلسي المحطة الأولى للوكاكو في الدوري الممتاز حين انتقل إليه عام 2011 من أندرلخت لكنه لم يخض معه سوى 10 مباريات في الـ"بريمييرليغ" وأمضى فترتي إعارة مع وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون الذي تعاقد معه نهائياً عام 2014.