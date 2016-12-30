كونتي: اللقب يحتاج عملاً جاداً وليس مديحاً

وأكد كونتي الجمعة أنه لن يسمح للثناء بأن يلهيه عن شق طريقه نحو الفوز باللقب.

وفي وقت سابق الجمعة قال آرسين فينغر مدرب آرسنال أن فارق الست نقاط الذي يفصل تشيلسي عن أقرب منافسيه يجعل "اللقب من نصيبه إذا حافظ على مستواه".

ورغم أنه أقر بأن الفوز في 12 مباراة متتالية في الدوري "انجاز كبير" فإن كونتي رفض فكرة أن فريقه هو "المرشح الأوفر حظاً" للفوز باللقب في رده على سؤال بشأن ما إذا كان فينغر يحاول القيام بألاعيب ذهنية مع لاعبيه.

وأبلغ المدرب الايطالي الصحفيين "أعتقد أن الأهم على الصعيد الذهني هو مواصلة العمل الجاد.. التركيز على كل مباراة على حدى وأن نضع نصب أعيننا أن هذه المسابقة ليست سهلة وأننا نبلي بلاءً حسناً".

وقال: "في بداية الموسم لم يثق ولا مدرب واحد.. أو شخص واحد..أو صحفي واحد في هذا الفريق للمنافسة على اللقب لأن الموسم الماضي كان سيئاً".

وتابع: "ولكنني الآن سعيد بتغيّر الآراء.. أشعر بالقلق لأنك لابد وأن تنتبه عندما تتغير الآراء بسرعة. نبتعد بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني (ليفربول)".

وأضاف: "تحقيق 12 فوزاً متتالياً انجاز كبير ولكنه ليس كافياً للفوز بالدوري في هذا التوقيت من الموسم. خضنا 18 مباراة فقط. تتبقى 20 مباراة لإنهاء الموسم".

