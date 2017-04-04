كومان يثني ديفيز عقب تجديد عقده

وأعلن إيفرتون مساء الاثنين تمديد فترة تعاقده مع ديفيز (18 عاماً) لمدة عام إضافي، حيث وقع اللاعب عقداً جديداً يستمر حتى 2022، بعد أن أثبت نفسه ضمن صفوف الفريق الأول هذا الموسم.

وقال كومان في تصريحات لموقع نادي إيفرتون على الإنترنت "ربما أنه الأكثر تطورا من اللاعبين الشبان خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد شق طريقه مع الفريق بتقديم مستويات جيدة ونجح في تثبيت قدميه على الأرض".

وأضاف كومان "إننا سعداء حقاً بأدائه وبالطبع فخورون به. إنه لاعب شاب وهذا (تألقه مع الفريق الأول) يشكل أهمية لباقي عناصر الأكاديمية، حيث يمكنهم (لاعبو الأكاديمية) رؤية الخطوة المقبلة التي يمكنهم تحقيقها كما فعل توم، ويبدو الأمر مثالياً بتوقيع عقد جديد مع اللاعب".

ومن جانبه، قال ديفيز إنه يأمل أن يكون ملهماً للاعبين آخرين بأكاديمية إيفرتون، وأضاف "يعني لي كل شيء أن أحصل على فرصة التواجد في الفريق الأول لإيفرتون، وأن أحاول البقاء هنا، إنه شعور لا يوصف.. إيفرتون اعتاد منذ فترة طويلة على استقدام اللاعبين الصغار وكل هدفي الآن هو التطور مع النادي".