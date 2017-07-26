وسجل باركلي (23 عاماً) خمسة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في الدوري الموسم الماضي لينهي إيفرتون في المركز السابع لكنه رفض تمديد عقده مع النادي مع دخوله للعام الأخير في عقده.

وقال كومان لباركلي في أيار/مايو الماضي أنه سيتم بيعه إذا لم يقبل العرض المقدم إليه. وأشار كومان اليوم الأربعاء إلى أن إيفرتون لم يتلق أي عروض لضم اللاعب الذي يتعافى حالياً من إصابة في أعلى الفخذ.

وأضاف كومان في تصريحات للصحفيين قبل مباراة إيفرتون أمام روزومبيروك السلوفاكي في ذهاب تصفيات الدوري الأوروبي غداً الخميس: "حالته ليست خطيرة. قدمنا عرضا جيدا له لتجديد عقده. رفض وقال لي إنه يتطلع لتحدٍ جديد".

وتابع: "الأمر واضح حقاً. أتطلع للاعبين آخرين...وهؤلاء هم أولوياتي حالياً وليس روس مع كل الاحترام له وذلك لأن هذا هو قراره. الجميع يعرف الوضع جيداً، أبلغني بذلك في نهاية الموسم الماضي".



واستطرد: "أمامه عام آخر في عقده ونحن نتعامل مع أشخاص يتسمون بالاحترام. لو عاد للتدريبات عقب الجراحة فإنه سيصبح جزءاً من الحصص التدريبية للفريق الأول".

وضم إيفرتون ثمانية لاعبين قبل بداية الموسم إلا أن كومان يرغب في ضم ثلاثة لاعبين آخرين في ظل سعيه لتعويض راميريز فونيس موري الذي يبتعد منذ فترة طويلة بسبب إصابة في الركبة والمهاجم روميلو لوكاكو الذي انضم لمانشستر يونايتد.

وأكد المدرب الهولندي أن إيفرتون لا يزال يسعى لضم جيلفي سيغوردسون لاعب وسط سوانسي سيتي إلا أنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان النادي سيقدم عرضاً آخر لضمه أم لا.