كوكلين خارج الخدمة!

وأصيب اللاعب (25 عاماً) في العضلة الخلفية العليا لفخذه في الشوط الأول من مباراة الثلاثاء ضد بورنموث (3-3) في الدوري الانكليزي الممتاز.

وكشف فينغر أن التشخيصات تشير إلى أن كوكلين الذي يدافع عن ألوان أرسنال منذ 8 أعوام (تخللها الدفاع عن ألوان لوريان الفرنسي وفرايبورغ الألماني وتشارلتون أثلتيك الإنكليزي على سبيل الاعارة)، يحتاج بين ثلاثة وأربعة أسابيع لكي يتعافى.

كما أعلن فينغر أن المهاجم الإسباني لوكاس بيريز أصيب أيضاً في كاحله خلال مباراة الثلاثاء التي تسببت بتراجع أرسنال إلى المركز الخامس في الدوري الممتاز لصالح جاره توتنهام ومانشستر سيتي.



