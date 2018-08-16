كوسييلني يعود إلى تدريبات أرسنال في تشرين الثاني/نوفمبر

وقال بيان صادر عن نادي شمال لندن "بالنسبة إلى لوران، نهدف إلى عودته الى التمارين في تشرين الثاني/نوفمبر".

وكان كوسييلني (32 عاما) مرشحا لشغل أحد مركزي قلب الدفاع في صفوف منتخب فرنسا المشارك في مونديال روسيا إلى جانب رافايل فاران وصامويل أومتيتي، لكنه تعرض لقطع في وتر أخيل في نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الثالث من أيار/مايو الماضي ضد أتلتيكو مدريد، حرمه التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018.

ويعاني أرسنال من إصابات عدة في صفوف مدافعيه، حيث يغيب الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك عن الملاعب حتى تشرين الأول/أكتوبر لاصابة في ركبته، وأينسلي مايتلاند-نايلز الذي أصيب بكسر في ساقه خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام مانشستر سيتي 0-2 في مستهل مشواره في الدوري المحلي، وسيغيب لفترة تمتد من 6 إلى 8 أسابيع.

وسيغيب أيضا المدافع الآخر كارل جنكنسون لفترة 6 إلى 8 أسابيع أيضا لاصابة في كاحله.



