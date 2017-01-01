كوستا يبتسم! بركاتك يا كونتي

في فترة وجيزة وفيما يشبه المعجزة تمكن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي هذا الموسم من تحويل سلوك نجمه الأول وهداف الفريق الإسباني دييجو كوستا 180 درجة. فتحول المشاغب الأول في الملاعب الإنجليزية إلي لاعب حكيم يتصف بالهدوء في مواقف لطالما خرج فيها عن النص وأبعدته عن الملاعب مرات كثيرة.

وليس هناك ما هو أوضح على هذا الكلام من مباراة الأمس التي خاضها تشيلسي ضد ستوك سيتي والتي سجل فيها كوستا الهدف الرابع الذي قتل المباراة وأكد حصد الفريق اللندني للنقاط الثلاث التي أكدت وجوده على قمة البريميرليج لأسبوع جديد.

فقد ظهر دييجو مبتسماً على غير العادة خاصة عند الإلتحامات مع المدافعين. بل أنني أكاد أن أجزم أنها المرة الأولى التي يرى فيها أى مُتابع لكوستا هذا الكم من الإبتسامات على وجهه. وجميعنا يتذكر كيف كان الصدام بينه وبين مدافع نفس الفريق شاوكروس الموسم الماضي في واقعة رائحة العرق والقصة معروفة للجميع.

وقد أضفى الهدوء الذي إكتسبه اللاعب مميزات على أداءه قادته ليكون هداف الدوري حتى الأن وهي

اللمسة البرازيلية

لقد أعاد الهدوء دييجو إلى أصوله البرازيلية فصارت لمسته للكرة أكثر دقة وإتقاناً وظهر فكر راقصي السامبا في تحركاته وتناغمه مع زملاءه خاصة هازارد وويليان فتحول من مجرد مهاجم قوى كل مميزاته في الإلتحامات مع المدافعين إلى رأس حربة تكتيكي يستخدم عقله قبل قدميه وصانع للأهداف قبل لتسجيلها.

التركيز

وهو أهم العوامل التي يحتاج إليها لاعب كرة القدم وخاصة المهاجم. وهذا ما جعل اللاعب البرازيلية قادراً على إتخاذ الأماكن المناسبة داخل المستطيل الأخضر وإتخاذ القرارات الصحيحة سواءً بالتمرير أو التسديد.

الفاعلية

وهي التي ترتبط بالعامل السابق وهو التركي. فبعد أن أصبح كوستا أهدأ أعصاباً وإزداد تركيزه أصبح قادراً وبمنتهى البساطة على إتخاذ القرار السليم أمام المرمى فكثرت أهدافه وقل إهداره للفرص لأنه في الأساس يملك حس وموهبة الهداف.

لقد حول الساحر الإيطالي النجم الإسباني إلى لاعب أخر أكثر نجاحاً وتطوراً. فماذا فعل كونتي ؟ هل ألقى عليه تعويذة سحرية؟

ويا ترى كم نجم في ملاعبنا العربية بحاجة لتعويذة مماثلة؟