كوستا كاد يرحل عن تشيلسي لأسباب عائلية

ولم يخف كوستا أنه كان قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق ولكن هذا لم يكن مرتبطاً بالمشاكل العديدة التي عانى منها تشيلسي في الموسم الماضي.

ويتصدر كوستا حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 14 هدفاً في 18 مباراة خاضها مع الفريق كما يتصدر الفريق جدول المسابقة بعد انتهاء فعاليات الدور الأول للموسم الحالي.

وقال كوستا، في تصريحات نشرتها "ليكيب" على موقعها بالانترنت اليوم: "كنت على وشك الرحيل. أردت الانتقال من أـجل عائلتي وليس للمشاكل التي واجهها الفريق".

وأضاف كوستا (28 عاماً)، الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2019: "أشعر بالسعادة في تشيلسي. المشجعون يحبونني" موضحاً أنه يشعر الآن بالارتياح.