كليمنت يشكك بهدف مان سيتي وغوارديولا سعيد بالعودة

وخسر سوانسي من مانشستر سيتي 1 - 2 الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال كليمنت: "نشعر بالحزن بسبب الظروف التي جاء منها الهدف المتأخر، لا أعتقد أنها خطأ من الأساس، ثم إنهم قاموا بلعب الكرة بعد أن دخلوا 15متراً بعيداً عن المكان الأصلي للخطأ، والكرة لم تكن متوقفة".

وأكد: "إذا كانت الركلة الحرة قد لعبت من مكانها وكنا في مكاننا، لكنا تعاملنا معها".

وأبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز: "إنّها المرة الأولى التي نفوز فيها في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "في العديد من المباريات تلقينا أهدافاً في الدقائق الأخيرة، كان الأمر مشابهاً هنا وكنا محظوظين أنّ سوانسي سجل هدفه قبل الدقيقة الأخيرة حيث كان لدينا الوقت للتقدم مجدداً".

وأثنى غوارديولا على غابريل جيسوس الذي سجل هدفي مانشستر سيتي حيث، قال: "إنّه لاعب قوي، وسريع ولديه تحركات جيدة للغاية، لقد حضر بطريقة جيدة للغاية".