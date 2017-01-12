كلود ماكيليلي مساعداً لكليمنت في سوانسي

ووقع اللاعب السابق لريال مدريد مع النادي الإنكليزي تعاقداً حتى نهاية الموسم الجاري لمعاونة كليمنت، الذي عين في منصب المدير الفني لسوانسي الأسبوع الماضي، خلفاً للأميركي بوب برادلي، الذي أقيل بعد 11 مباراة فقط قاد الفريق خلالها.

وكان آخر المناصب، التي تقلدها ماكيليلي، الذي عمل في وقت سابق مع كليمنت برفقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل انتقاله لسوانسي، هو منصب مدير الكرة في نادي موناكو الفرنسي، الذي رحل عنه في حزيران/يونيو الماضي.

وقال ماكيليلي، الذي لعب 71 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي: "أشعر بسعادة بالغة لتواجدي هنا من أجل العمل مع سوانسي".

وأضاف: "بول معلم لي ولقد علمني الكثير من الأشياء عندما عملنا معاً".