كلوب ينفي شائعات التعاقد مع تشامبرلاين

وأشارت وسائل الاعلام البريطانية إلى أن ليفربول سيحاول التعاقد مع أوكسلايد-تشامبرلاين عندما يفتح باب الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، الا أن كلوب أكد الخميس أنه غير مهتم باللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، مضيفاً: "أنا لا أتطرق عادة إلى الشائعات المتعلقة بالتعاقدات لكني سأقوم باستثناء هذه المرة. انها سخافة".

وأكد كلوب أن فريقه ليس لديه أي شيء يتحدث عنه بشأن التعاقد مع أوكسلايد-تشامبرلاين، متوجهاً إلى وسائل الاعلام بالقول: "أنتم سلكتم المسار الذي تريدونه (في الحديث عن السعي للتعاقد مع اللاعب)، بامكانكم أن تفعلوا ما تشاؤون. لكن من جهتنا، ليس هناك أي شيء نتحدث عنه".

وجاء حديث كلوب عشية اللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي السبت في اليوم الأخير من عام 2016.

وترتدي المواجهة أهمية كبيرة لأن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي الثالث وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وسيفتقد ليفربول في هذه المباراة قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب الاصابة، وذلك بحسب ما أكد كلوب.