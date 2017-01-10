كلوب يصدم ريال مدريد وبرشلونة

نفى يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي كل التكهنات المتعلقة بانتقال فيليبي كوتينيو إلى أندية كبيرة في إسبانيا مشيراً إلى أن النادي ليس لديه أي خطط لبيع اللاعب البرازيلي.

وربطت وسائل إعلام بريطانية كوتينيو بالانتقال إلى ريال مدريد أوبرشلونة قبل أن تبعد إصابة في أربطة الكاحل اللاعب البرازيلي لسبعة أسابيع.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مباراة ليفربول خارج ملعبه ضد ساوثهامبتون في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية غداً الأربعاء " لا نمتلك أي أفكار أو خطط وليس هناك أي محادثات بشأن هذا الأمر لأنه لاعبنا ولا يوجد شيء آخر. ولم يتغير أي شيء".

وسجل كوتينيو (24 عاماً) - الذي انضم إلى ليفربول في 2013 - ستة أهداف وصنع خمسة في 14 مباراة شارك فيها هذا الموسم.

ويثق كلوب أن كوتينيو قد يلعب دوراً خلال مباراة الأربعاء بملعب "سانت ماريز" لكنه ليس متأكداً إن كان لاعب منتخب البرازيل يستطيع التعافي بعدها للمشاركة ضد مانشستر يونايتد في الدوري يوم الأحد.

وقال المدرب الألماني "في هذه اللحظة أستطيع القول إنه من المنطقي بالنسبة له أن يشارك ضد ساوثهامبتون.. أن يكون موجوداً في قائمة المباراة وسنرى ما سيحدث هناك.

"إذا لم يشارك فأمامنا ثلاثة أيام أخرى لتهيئته لمواجهة يونايتد".

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثاني في الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بفارق خمس نقاط وراء تشيلسي المتصدر.