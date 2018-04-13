كلوب يتعهّد بإبقاء صلاح في ليفربول



ويقدم صلاح في موسمه الأول مع ليفربول أداء استثنائيا بعد انتقاله إليه الصيف الماضي من روما الإيطالي مقابل 48 مليون دولار، إذ سجل 39 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 29 في الدوري الممتاز، وساهم في قيادة فريقه الجديد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة الجمعة بمواجهة فريقه السابق روما.

وأصبح صلاح الجمعة أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يفوز بجائزة لاعب الشهر ثلاث مرات في موسم واحد. إلا أن الأداء اللافت الذي يقدمه جعل جمهور "الحمر" متخوفا من إمكانية الانتقال إلى فريق آخر على غرار ما حصل مع الإسباني فرناندو توريس أو الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وخسر ليفربول جهود توريس في كانون الثاني/يناير 2011 لصالح تشيلسي في صفقة قدرت بـ50 مليون جنيه استرليني، وكانت آنذاك أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة الإنكليزية، ثم تكرر الأمر مع سواريز الذي انتقل في صيف 2014 إلى برشلونة الإسباني مقابل 64,98 مليون جنيه استرليني.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، انضم كوتينيو إلى سواريز في برشلونة بصفقة خيالية قد تصل قيمتها مع الحوافز والمكافآت إلى 142 مليون جنيه استرليني، وذلك رغم رغبة كلوب بالإبقاء على خدمات اللاعب البرازيلي.

وفي ظل فشل ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنكليزي منذ 1990، يتخوف جمهور الفريق من أن يكون صلاح على الدرب نفسه، بيد أن كلوب بدا عازما الجمعة على الاحتفاظ به.

وقال المدرب الألماني ردا على سؤال عن احتمال رحيل صلاح بنهاية الموسم "لا يمكن حتى التفكير بمسألة من هذا النوع. لم يمض عام بأكمله على قدوم "مو" صلاح. جاء إلى هنا للتقدم خطوة إضافية في مسيرته، ونجح في ذلك. كانت أمامه خيارات أخرى لكنه جاء إلى ليفربول".

وأشار كلوب إلى أن الحديث عن الرحيل يبدأ دائما بعد عام على قدوم اللاعب، مؤكدا "أنا لا أفكر بهذا الأمر. لا أفكر به لأني أعلم بأنه سيكون هنا. هذا كل شيء. نملك فرصة كبيرة لخلق شيء ما للمستقبل. في الوقت الحالي، علينا أن نقدم الأداء، الحصول على النقاط، الفوز".

وتابع "لكن مستوى الأعمار في الفريق جيد جدا. ما زالوا شبانا ويملكون الكثير من القدرات. انطباعي هو أنهم جميعا متحمسون بوجودهم في هذه المجموعة".

