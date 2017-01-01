كلوب يتجنّب التطرق إلى فرص ليفربول في التتويج

وسجّل الهولندي جيورجينيو فاينالدوم هدف الفوز 1-0 لليفربول في شباك سيتي خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ليحقق ليفربول بذلك أفضل رصيد من النقاط في تاريخه في الدوري الممتاز قبل بدء العام الجديد.

ولكن مع تصدّر تشيلسي جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن ليفربول، فإنّ كلوب يرى أنه من الحماقة التفكير في اللقب في الوقت الحالي.

وقال كلوب: "علينا أن نفوز في مبارياتنا ونرى إلى أين سيأخذنا ذلك".

وأضاف: "عندما يتبقى خمس أو ست أو سبع مباريات فعليك أن تفكر حينها بشكل مختلف، ولكن الآن عليك فقط أن تحصد النقاط".

ولكن كلوب أكد أنه يتوجّب على تشيلسي أن يتساءل عن سبب عدم تفوقه في الصدارة بفارق كبير من النقاط رغم تحقيقه 13 انتصاراً متتالياً.

وأشار: "الوضع في الدوري مختلف تماماً، لا يمكننا أن ننظر إلى تشيلسي، إنه فريق قوي للغاية وحقق 13 انتصاراً متتالياً، ولكن عليك أن ترى كم هو من المزعج أن تحقق هذه الحصيلة المذهلة وتتصدر بفارق ست نقاط فقط".