كلوب: "ليفربول لم يقدم أفضل أداء"
اعترف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في مباراة اليوم أمام بيرنلي لكنه استحق تحقيق الفوز بالكفاح في هذه المباراة.
وقلب ليفربول تأخره بهدف نظيف لفوز ثمين 2-1 على بيرنلي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم ليعزز الفريق موقعه في المركز الرابع بجدول المسابقة.
وقال كلوب، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "الأداء كان جيداً بشكل كاف لنحقق الفوز في المباراة ولكن النتيجة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا. إنها أول مباراة سيئة نفوز فيها".
وأضاف: "لم نكن في أفضل مستوياتنا ولكننا كافحنا في المباراة. إنها نوع من المباريات لم نفز بها قبل اليوم".
وأضاف: "ليست أكثر مباراة مثيرة ولكننا حصدنا ثلاث نقاط غالية للغاية".
وفي المقابل، قال أشلي بارنز الذي سجل الهدف الوحيد لبيرنلي في هذه المباراة: "الخسارة بهذه الطريقة مخيبة للآمال لأننا كنا الأكثر سيطرة في الشوط الأول، ولكننا لم نصنع الكثير من الفرص".
وأوضح: "اهتزاز شباكنا مع نهاية الشوط الأول أن صدمة ولكن أداءنا كان جيداً.. لسوء الحظ خسرنا المباراة رغم نجاحنا في تطبيق خطة اللعب".