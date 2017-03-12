كلوب: "ليفربول لم يقدم أفضل أداء"

وقلب ليفربول تأخره بهدف نظيف لفوز ثمين 2-1 على بيرنلي في الدوري الإنكليزي لكرة القدم ليعزز الفريق موقعه في المركز الرابع بجدول المسابقة.

وقال كلوب، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "الأداء كان جيداً بشكل كاف لنحقق الفوز في المباراة ولكن النتيجة كانت في غاية الأهمية بالنسبة لنا. إنها أول مباراة سيئة نفوز فيها".

وأضاف: "لم نكن في أفضل مستوياتنا ولكننا كافحنا في المباراة. إنها نوع من المباريات لم نفز بها قبل اليوم".

وأضاف: "ليست أكثر مباراة مثيرة ولكننا حصدنا ثلاث نقاط غالية للغاية".

وفي المقابل، قال أشلي بارنز الذي سجل الهدف الوحيد لبيرنلي في هذه المباراة: "الخسارة بهذه الطريقة مخيبة للآمال لأننا كنا الأكثر سيطرة في الشوط الأول، ولكننا لم نصنع الكثير من الفرص".

وأوضح: "اهتزاز شباكنا مع نهاية الشوط الأول أن صدمة ولكن أداءنا كان جيداً.. لسوء الحظ خسرنا المباراة رغم نجاحنا في تطبيق خطة اللعب".