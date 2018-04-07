كلوب لا يحسم مشاركة صلاح من عدمها

ويستعد "الحمر" لخوض "دربي" المدينة ضد مضيفهم السبت. ورفض كلوب اليوم التأكيد ما إذا كان النجم المصري، متصدر ترتيب هدافي الدوري الانكليزي لهذا الموسم، قادرا على المشاركة في مباراة الغد، والتي تأتي قبل أيام من مباراة الاياب الأوروبية ضد سيتي على ملعب الأخير الثلاثاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الجمعة، ردا على سؤال بشأن صلاح، "لا أريد أن أعلق بشيء وأريد الانتظار (...) من غير المنطقي أن نتحدث عما نفعله مع اللاعبين في فترة التعافي ولكننا قمنا بكل شيء ليكون جاهزا".

أضاف "تتبقى ساعات على المباراة، فلننتظر ونرى".

وكان صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الانكليزي برصيد 29 هدفا، قد اضطر للخروج من أرض الملعب أمام سيتي في مطلع الشوط الثاني، بعدما أبلغ كلوب عن شعوره بالانزعاج بدنيا. وأعرب كلوب بعد المباراة عن تفاؤله بشأن وضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي سجل الهدف الأول وصنع الثالث في مباراة الذهاب ضد سيتي.

وفي شأن آخر يتعلق بالمباراة الأوروبية، تطرق كلوب الى الاعتداء الذي تعرضت له حافلة فريق مانشستر سيتي خارج ملعب أنفيلد التابع لليفربول، عندما قام مشجعون بقذف الحافلة بالقوارير الزجاجية والألعاب النارية.

وكرر كلوب الجمعة اعتذاره من سيتي ومدربه الاسباني جوسيب غوارديولا، قائلا "الأمر غريب لأننا عبرنا بحافلتنا بين المشجعين وكان الشعور مذهلا (...) لكن عندما وصلنا الى الملعب، أول ما سمعت به كان انهم (المشجعون) حطموا حافلة مانشستر سيتي".

وأشار الى انه بسبب بعض "الحمقى (...) تغير كل شيء"، ملمحا الى احتمال صدور قرار بعدم السماح للمشجعين بعد الآن بالوقوف على جانبي الطريق في محيط أنفيلد، أثناء عبور الحافلات في طريقها الى الملعب.

وأدى الاعتداء الى أضرار كبيرة في حافلة سيتي، ما دفع ليفربول الى وضع حافلة أخرى في تصرف الفريق المنافس لاستخدامها بعد المباراة.

وفتحت الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقا تأديبيا بشأن الاعتداء، اضافة الى تحقيق منفصل من قبل الشرطة البريطانية لتحديد المسؤولين عما جرى.



